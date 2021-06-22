Merkel ikinci doz aşısını oldu ikisi de Biontech değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

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Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdı.

İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel’e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

66 yaşındaki Merkel, ilk aşısını yaptırdıktan sonra Twitter'da şu mesajı paylaşmıştı:

"Aşılama kampanyasına katılan ve aşı yaptıran herkese teşekkür ediyorum. Aşılama, pandeminin üstesinden gelmenin anahtarıdır."

Hangi lider hangi aşıyı oldu?

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Pfizer-BioNTech Covid-19 yaptırmıştı. Joe Biden'ın Covid-19'a karşı aşılanmasından bir hafta sonra, Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris de medyanın önünde ilk doz aşısını oldu. Biden'ın aksine Harris'e Moderna'nın aşısı enjekte edildi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth (94) ve kocası 99 yaşındaki Prens Philip, Windsor Kalesi'nde kraliyet ailesi doktoru tarafından Covid-19'a karşı aşılandı. Ancak olduğu aşının adı açıklanmamıştı.

İsrail eski Başbakanı Netanyahu ve ülkenin Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'a televizyonda canlı olarak Pfizer-BioNTech aşısı enjekte edilmişti.