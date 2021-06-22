Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Avusturya'da hakim karşısına çıkan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği belirtildi. Korkmaz'ın avukatı bu talebi Avusturya'daki Türk makamlarına bildirdi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, konuyla ilgili konuştu.

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Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi, 19 Haziran günü gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz için geçici tutuklama kararı verdi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın ikinci duruşmasının 5 Temmuz'da görüleceğini söyledi.

Türkiye ve ABD tarafından iadesi istenen Korkmaz, Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Büyükelçi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın avukatının mahkemede de dile getirilen bu talebi büyükelçiliğe ilettiğini belirtti.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise iade kararının zamanı için şu an bir şey söylemenin mümkün olmadığı ifade edildi.

İade süreci başlatıldı

Büyükelçi Ozan Ceyhun, daha önce Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci başlattıklarını söylemişti.

19 Haziran'da yakalandı Türkiye ile ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da 19 Haziran'da yakalanmıştı. Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

132 milyon dolarlık kara para aklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ABD de iadesini isteyecek

ABD Adalet Bakanlığı da Korkmaz'a ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Korkmaz'ın ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada 28 Nisan'da Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'deki mahkemenin jüri kararında Korkmaz hakkında 'kara para aklama, para transferi dolandırıcılığı ve resmi sürecin işleyişini engelleme' suçlamaları olduğu kaydedildi.

7 yıl 6 ay hapis istemi

Korkmaz; gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor. Korkmaz hakkında 'mal varlığı değerini aklama' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.