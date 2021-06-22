Türkiye dev şirketlerin yatırımlarıyla telefon üretim üssü haline geliyor

Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinin yatırımları ile Türkiye'nin bölgenin önemli akıllı telefon üretim üslerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

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Son dönemde pek çok teknoloji şirketi Türkiye'ye yatırım kararı açıklarken söz konusu yatırımlar ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce Huawei'nin AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğu son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile ve TCL ile devam etti. Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı açıklayan şirketler arasına katıldı.

Akıllı telefon üreticileri, özellikle İstanbul ve çevresinde kümelenirken ilk aşamada Türkiye'de giriş seviyesi modellere yönelen şirketlerden bazıları Türkiye'de üretilmiş telefonlarını iç piyasaya sunmaya başladı. Yerli üretim olarak piyasaya çıkan söz konusu telefonlar vergilendirme avantajının sağladığı daha uygun fiyatıyla da ön plana çıkıyor.

Xiaomi dünyada üretim yaptığı 4'üncü ülke olarak Türkiye'yi seçti

Dünyanın en büyük 3'üncü telefon üreticisi Xiaomi, mart ayında İstanbul'da açılışını yaptığı fabrika ile Türkiye'de telefon üretimine başladı. Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, dünyada üretim yaptığı 4'üncü ülke olarak Türkiye'yi seçti. Söz konusu yatırımıyla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlayan şirket, bu modele ek olarak Redmi 9T modelini yerli üretim etiketiyle satışa sundu.

OPPO ikinci telefonunu da satışa sundu Çin'in en büyük telefon üreticisi OPPO, mart ayında Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada üretime başladığını duyurdu. OPPO, Türkiye'de üretilen ilk modeli olan OPPO A15s'in ardından 'Made in Turkey' ibaresiyle gelen ikinci telefonu Reno5 Lite'yi de kullanıcıların beğenisine sundu.

Samsung'dan Türk yapımı cep telefonları

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da Türkiye'de üretime başladı. Sunny markasıyla üretim yapan Atmaca Elektronik'le anlaşan Samsung'un Türk yapımı cep telefonları, "Türkiye'de montajlandı" yazısıyla mağazalardaki yerini almaya başladı.

TECNO Mobile

Çinli akıllı telefon devi TECNO, 35 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'de üretime geçti. TECNO Mobile'nin Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, İstanbul Pendik'te bulunan fabrikada yaklaşık 1000 kişilik bir istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek Türkiye yatırımlarını uzun vadede artırmayı planladıklarını bildirdi.

TCL telefon üretme kapasitesini 1 milyona çıkarmayı hedefliyor

Teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de üretime başlayan şirket, ilk aşamada yıllık 450 bin telefon üretmeyi planlarken 2022'de telefon üretme kapasitesini 1 milyona kadar çıkarmayı hedefliyor.

Vivo ve Realme de Türkiye'de üretim yapacak Çinli teknoloji şirketi Vivo da Gebze'de bir tesisi kiralayarak Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı. Akıllı telefon üreticisi Realme de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de üretime başlayacaklarını duyurdu.

Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci AR-GE Merkezi Türkiye'de

Türkiye yatırımlarına daha önce başlayan teknoloji şirketi Huawei, 10 yıl içinde Türkiye'ye 520 milyon TL yatırım yaptığını duyurmuştu. Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, şubat ayında yaptığı açıklamada Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci AR-GE Merkezi olarak da Türkiye'nin Huawei için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 2020'de 12 milyon telefon satıldı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğinden (MOBİSAD) derlenen bilgilere göre; Türkiye, telefon üreticileri için büyük bir pazar olma konumunda bulunuyor. Geçen yıl Türkiye'de 10 milyon 500 bin resmi telefon satışı yapılırken kayıt dışı veriler de eklendiğinde bu rakam 12 milyona çıkıyor.