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Ali Koç: Yabancı transferlere 30 yaş yasağı getirilmeli

Ali Koç: Yabancı transferlere 30 yaş yasağı getirilmeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye, yaşlı yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı. Belki de 30 yaşını aşmış yabancı futbolcuların transferine yasak konulmalı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yabancı oyuncu kararının ardından kulüpler, transfer politikalarını 8+6 kuralına göre belirliyor.

Fenerbahçe de o takımlardan biri. Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin UEFA değerlendirmesinde Avrupa'da en riskli kulüp olduğunu söyledi. Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber katıldıkları yayında sorulan sorulardan başkanın cevaplarını köşe yazısında aktardı.

"Fenerbahçe en net borç sıralamasında 6. sırada"
Koç konuşmasında, "Ana başlıkta Avrupa’da sadece Fenerbahçe’nin net borcunun duran varlığından fazla olduğunu belirtmişler. Fenerbahçe, net borç sıralamasında Avrupa’da 6. sırada.

Net borcun duran varlığa oranında Avrupa’da 1 sırada. Net borcun gelire oranında Avrupa’da ikinci sırada. Fenerbahçe, UEFA’nın değerlendirmesine göre Avrupa’da en riskli kulüp.

"30 yaşını aşmış yabancı futbolculara transfer yasağı konulmalı"
Yabancı futbolcuların neredeyse en yaşlıları Türkiye’ye geliyor. Türkiye, yaşlı yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı. Belki de 30 yaşını aşmış yabancı futbolcuların transferine yasak konulmalı, izin verilmemeli.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ali koç döneminde 30 yaş üstü 9 yabancı transfer etmişti
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde geçtiğimiz iki sezon 9 tane 30 yaş üstü yabancı futbolcuyu transfer etti.

İşte o oyuncular:

Jose Sosa (35)

Papiss Cisse (35)

Diego Perotti (32)

Filip Novak (30)

Enner Valencia (30)

Islam Slimani (30)

Luiz Gustavo (31)

Adil Rami (34)

Max Kruse(31)

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