DSÖ'den koronavirüste delta varyantı uyarısı: Savunmasızları seçiyor

Son dönemde birçok ülkede baskın hale gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarıda bulundu. Bulaşıcı delta varyantının en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun koronavirüs türü olduğunu söyleyen DSÖ Direktörü Dr. Mike Ryan, delta varyantının 'insanlar arasında daha çok yayıldığı için daha öldürücü olma' potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede etkili bir şekilde yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Varyantın en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun koronavirüs türü olduğu belirtildi.

Dünya liderlerine ve halk sağlığı yetkililerine aşı çağrısı

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Dr. Mike Ryan, "İlk olarak Hindistan'da tanımlanan delta varyantı insanlar arasında daha hızlı bulaşabildiği için daha öldürücü olabilir" derken, "Varyant, sonucunda ciddi şekilde hastalanacak, hastaneye yatırılacak ya da hayatını kaybedebilecek insanları bulma potansiyeline sahip" diye konuştu.

Dr. Mike Ryan, dünya liderlerinin ve halk sağlığı yetkililerinin, Covid aşılarının bağışlanmasını ve dağıtımını sağlayarak virüse karşı savunmasız kişileri korumaya yardımcı olabileceğini söyledi.

"Kişileri koruyamamak feci bir ahlaki başarısızlıktır"

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Ryan, "Bu savunmasız kişileri yani virüse karşı ön saflardaki kişileri koruyabiliriz" derken, "Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'un da tekrar tekrar söylediği gibi bu kişileri koruyamamak küresel düzeyde feci bir ahlaki başarısızlıktır" şeklinde konuştu.