BIST 1.417
DOLAR 8,62
EURO 10,29
ALTIN 494,34
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

DSÖ'den koronavirüste delta varyantı uyarısı: Savunmasızları seçiyor

DSÖ'den koronavirüste delta varyantı uyarısı: Savunmasızları seçiyor

Son dönemde birçok ülkede baskın hale gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarıda bulundu. Bulaşıcı delta varyantının en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun koronavirüs türü olduğunu söyleyen DSÖ Direktörü Dr. Mike Ryan, delta varyantının 'insanlar arasında daha çok yayıldığı için daha öldürücü olma' potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede etkili bir şekilde yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Varyantın en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun koronavirüs türü olduğu belirtildi.

Dünya liderlerine ve halk sağlığı yetkililerine aşı çağrısı

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Dr. Mike Ryan, "İlk olarak Hindistan'da tanımlanan delta varyantı insanlar arasında daha hızlı bulaşabildiği için daha öldürücü olabilir" derken, "Varyant, sonucunda ciddi şekilde hastalanacak, hastaneye yatırılacak ya da hayatını kaybedebilecek insanları bulma potansiyeline sahip" diye konuştu.

Dr. Mike Ryan, dünya liderlerinin ve halk sağlığı yetkililerinin, Covid aşılarının bağışlanmasını ve dağıtımını sağlayarak virüse karşı savunmasız kişileri korumaya yardımcı olabileceğini söyledi.

"Kişileri koruyamamak feci bir ahlaki başarısızlıktır"

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Ryan, "Bu savunmasız kişileri yani virüse karşı ön saflardaki kişileri koruyabiliriz" derken, "Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'un da tekrar tekrar söylediği gibi bu kişileri koruyamamak küresel düzeyde feci bir ahlaki başarısızlıktır" şeklinde konuştu.

DSÖ, cuma günü yaptığı açıklamada delta varyantının dünyadaki vakalarda baskın varyant haline geldiğini söylemişti.
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye dev şirketlerin yatırımlarıyla telefon üretim üssü haline geliyor
Türkiye dev şirketlerin yatırımlarıyla telefon üretim üssü haline geliyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Trafik sigortasında maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor
Trafik sigortasında maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması
Tek seferde 10 bebek doğurduğunu açıklamıştı gerçek ortaya çıktı
Tek seferde 10 bebek doğurduğunu açıklamıştı gerçek ortaya çıktı
Denizli'de evinin önünde pompalı tüfekle yaralanmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Denizli'de evinin önünde pompalı tüfekle yaralanmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Diyarbakır'da feci kaza! Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı 2 kişi öldü
Diyarbakır'da feci kaza! Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı 2 kişi öldü
Sosyal medyada Almanya merkezli FETÖ propagandasına operasyon
Sosyal medyada Almanya merkezli FETÖ propagandasına operasyon
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan İBB'ye kurban tepkisi
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan İBB'ye kurban tepkisi
Yorumlar 2 yorum