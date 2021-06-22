Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor" dedi.

Alman Şansölye ayrıca AB Zirvesi'nde gümrük birliği konusunun da ele alınacağını belirtti.

Merkel, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere'de oynanacak yarı final ve final maçlarının yerini değiştirme konusunun sorulması üzerine de Büyük Britanya'nın varyant bölgesi olması nedeniyle UEFA'nın sorumluluk çerçevesinde karar vereceğini umduğunu ancak yine de tribünlerin çok dolu olmasını doğru bulmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere hükümetinin bu konudaki gerekli hijyen önlemlerini mutlaka alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek, "En son önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen Ursula von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3,7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim" ifadelerini kullandı.