Türkiye 22 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, can kaybı 49 bin 293 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Haziran 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 565 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 57 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e çıktı.

Toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı 49 bin 293, ağır hasta sayısı 791 oldu.