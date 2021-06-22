Merkel'in veliahdından Türkiye'nin AB üyeliğine ret

Almanya'da Angela Merkel'in yerine seçilen ve seçimlerde ülkenin başbakanı olmak için yarışacak olan Armin Laschet'in muhafazakar bloğu Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaması propagandasını yapıyor.

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Almanya, 2021'de süper seçim yılının içerisinden geçiyor. Pek çok büyüklü küçüklü seçimin yapıldığı dönemin sonunda gerçekleşecek olan genel seçimler için siyasi partiler son hazırlıklarını yapıyor.

Ülkenin yönetimini kazanmak isteyenler çeşitli vaatlerde bulunurken yönetimi elinde tutmak isteyen muhafazakar blok ise Türkiye düşmanlığını kamuoyunda diri tutmaya çalışıyor. Bunun en önemli örneği Hristiyan Demokrat Partinin gerçekleştirdiği seçim programında ortaya çıktı.

"Türkiye tam üye olamaz" CDU ve CSU'nun oluşturduğu Muhafazakar Birlik koalisyonunun Berlin'de kamuoyuna duyurduğu 140 sayfalık seçim programında Türkiye, Çin, Rusya, iklim krizi, NATO, ekonomik istikrar ve Avrupa Birliği (AB) konusunda önemli kararlar açıklandı. Almanya'da hükümeti oluşturan muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri seçim programlarında 'Türkiye'nin AB tam üyeliğine destek verilmeyeceğini' açıkladı.

Türkiye vurgusu

Programda en çok dikkat çeken kısım Türkiye bölümü oldu. Hemen her seçim döneminde olduğu gibi aktörler değişse de seçim vaatleri değişmedi.

Armin Laschet'in yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği bizim dönemimizde gerçekleşmeyecektir. Almanya, bunun yerine Türkiye ile yakın bir ortaklık istiyor. Bu bağlamda yeni yol haritası belirlenmeli ve eyleme geçmek için sözleşmeler imzalanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Programda ayrıca Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi AB'ye üyelik kriterlerinden de uzaklaştığını iddia edildi.