Anayasa Mahkemesi çelişkiyi gidermek için kendine dava açacak

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Halkların Demokratik Partisi (HDP) dosyasına ilişkin ilk toplantısında sürpriz bir karar daha alındı. Parti kapatma için Anayasa'da 3'te 2, Siyasi Partiler Yasası'nda ise 5'te 3 çoğunluk aranacağı belirtiliyor. Yüksek Mahkeme, bu çelişkiyi gidermek için kendi kendine dava açmaya hazırlanıyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunda yapılan müzakerelerde Anayasa ve yasa arasındaki parti kapatma sayısı çelişkisinin giderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili hükmünün iptali için resen dava açacak.

Anayasa ve kanun arasında parti kapatma sayısı farkı giderilecek

Siyasi Partiler Yasası'ndaki, "Parti kapatma için 5'te 3 çoğunluk aranır" hükmü iptal edilecek.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kararı, Anayasa'da yer alan 3'te 2 çoğunluk yani 15 üyeden 10'unun 'evet' demesi şartı üzerinden verilecek.