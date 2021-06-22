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Türkiye genelinde radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye genelinde radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildiği bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kuralları, yasaklar ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 19-20 Haziran'da eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 15 bin 602 kişinin hız ihlali yaptığının belirlendiği ve sürücüler hakkında işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada kontrollerin süreceği kaydedildi.

Açıklamada dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında aşırı hızın geldiği vurgulandı.

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