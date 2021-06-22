BIST 1.416
DOLAR 8,60
EURO 10,27
ALTIN 494,31
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hakan Çalhanoğlu Inter'e imzayı attı

Hakan Çalhanoğlu Inter'e imzayı attı

Inter, geçen sezon Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllığına anlaştı.

Abone ol

Inter Hakan Çalhanoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Inter, geçen sezon Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı.

Inter, Milan ile sözleşmesi biten Çalhanoğlu'na bonservis bedeli ödemedi. Çalhanoğlu 2024 yılına kadar Inter formasını terletecek.

Yıllık 5 milyon euro
3 yıllık sözleşmede Hakan Çalhanoğlu, yılda 5 milyon euro garanti ücret alacak.

Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Milan Formasıyla, 43 resmi maça çıkmış, fileleri 9 kez sarsarken 12 de asist yapmıştı.

"Hoş geldin Hakan"
Inter transfer paylaşımının ardınan yeni bir paylaşım daha yaparak, "Hoş geldin Hakan" notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den İran medyasına darbe!
ABD'den İran medyasına darbe!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mevsimsel grip bu kış koronavirüsten daha büyük bir sorun olabilir
Mevsimsel grip bu kış koronavirüsten daha büyük bir sorun olabilir
Burak Yılmaz'a İtalya devi Milan talip oldu
Burak Yılmaz'a İtalya devi Milan talip oldu
Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Türkiye 22 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Merkel'in veliahdından Türkiye'nin AB üyeliğine ret
Merkel'in veliahdından Türkiye'nin AB üyeliğine ret
Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Öncü olmayı kabul ettiler
Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Öncü olmayı kabul ettiler
Anayasa Mahkemesi çelişkiyi gidermek için kendine dava açacak
Anayasa Mahkemesi çelişkiyi gidermek için kendine dava açacak
Ali Koç: Yabancı transferlere 30 yaş yasağı getirilmeli
Ali Koç: Yabancı transferlere 30 yaş yasağı getirilmeli
Yorumlar 6 yorum