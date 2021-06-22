Mevsimsel grip bu kış koronavirüsten daha büyük bir sorun olabilir

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle diğer solunum enfeksiyonları tüm dünyada düştü. Ancak bilim insanlarına göre bu durum gelecek yıl yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha büyük bir sorun olacak. Gribe neden olan influenza virüsün her yıl mutasyona uğradığını belirten İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Anthony Harnden, hastalığa karşı doğal bağışıklık oluşmadığı için hastanelerde büyük bir baskı olabileceğini söyledi.

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İngiltere'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Anthony Harnden, mevsimsel gribin bu kış yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 'daha büyük bir sorun' oluşturabileceği konusunda uyardı.

İngiliz hükümetine Kovid-19 aşıları hakkında tavsiyelerde bulunan Harnden, son birkaç yıldır dünyadaki grip vakalarının oldukça düştüğünü ve insanların doğal bağışıklık kazanamadığını söyledi.

Harnden, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralları diğer solunum yolu virüslerinin yayılmasını engellediği için grip vakalarının 'neredeyse sıfıra' düştüğünü de sözlerine ekledi.

BBC Radio'da yayınlanan Today programına konuşan Prof. Dr. Harnden, "Grip vakalarının bu kış potansiyel olarak Kovid'den daha büyük bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Düşük oranlar neredeyse hiç kimsenin gribe maruz kalmadığını gösteriyor. Bu durum ise savunmasız nüfusun büyük bir kısmının doğal bağışıklık oluşturamadığı anlamına geliyor "dedi.

Bununla birlikte Harnden, grip salgının bu kış İngiltere'deki hastanelerde büyük bir baskı oluşturabileceğini söyledi.

"Her yıl mutasyona uğruyor"

Harnden, "Son birkaç yıldır çok düşük bir grip prevalansı (belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) yaşadık. Ancak gribe neden olan virüs her yıl mutasyona uğruyor. Yani grip bu kış gerçekten çok önemli bir sorun yaratabilir" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan Harnden, verilerin grip ve zatürrenin şu anda Kovid'den üç kat daha fazla insanı öldürdüğünü gösterdiğini belirtti.