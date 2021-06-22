Lille'nin Fransa Ligue 1'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz'a İtalya devi Milan talip oldu

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Mario Mandzukic'le yollarını ayıran ve forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Milan, gözünü Burak Yılmaz'a dikti.

Zlatan Ibrahimovic'in ilerleyen yaşını da göz önünde bulunduran İtalyan ekibi, İsveçli golcüyle rekabete girecek bir başka tecrübeli golcü ararken ibre Burak Yılmaz'a döndü.

Tuttomercato'nun haberine göre; 020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kötü bir performans göstermesine rağmen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon Lille'deki performansıyla kendisini kanıtladığı ve yönetimin bu transferi masaya yatırdığı belirtildi.

Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'u isteyen ancak transferi gerçekleştiremeyen Milan'ın Burak Yılmaz transferinde de zorlanacağı, bunun nedeninin ise tecrübeli golcüye birçok takımdan teklif geldiği ifade edildi.