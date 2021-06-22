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Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. En çok vaka görülen 4 il olan Kütahya, Bolu, Eskişehir ve Ağrı en riskli grup olan kırmızı kategoride yer aldı. Öte yandan İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oranında haftalık vaka görüldü.

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Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" dedi.

Üç büyükşehirde son durum
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

4 il kırmızı kategoride
Kütahya, Bolu, Eskişehir ve Ağrı 100 sınırını aşmaları nedeniyle renk haritasına göre, kırmızı kategoride yer aldı.

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