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ABD'den İran medyasına darbe!

ABD'den İran medyasına darbe!

ABD, İran merkezli Press TV ve iki medya kuruluşunun web sitelerine , nükleer, kimyasal, biyolojik, radyolojik silah teknolojisi ve materyallerinin önlenmesi amacıyla çıkarılan yasaya dayanarak en koydu.

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ABD İran merkezli Press TV ve iki medya kuruluşunun internet sitesine el koydu. Gelişme uluslararası medya tarafından 'son dakika' gelişmesi şeklinde duyuruldu.

Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar, presstv.com internet sitesine ABD Yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu bilgisiyle karşılaştı.

Yasalar izin veriyor

Söz konusu ABD yasaları, nükleer, kimyasal, biyolojik, radyolojik silah teknolojisi ve materyallerin ticareti veya üretimi, ithalatı, satışı veya kontrollü maddelerin dağıtımına karışan varlığa el koyulmasına izin veriyor.

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