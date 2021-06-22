Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet ediyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ""Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamak istediği yeni yabancı kuralı hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'yle yapılan ilk görüşmenin ardından uygulamanın ertelenmesini beklediklerini ancak Federasyonun aksi yönde bir karara imza atarak kendilerini şaşırttığını söyledi.

Yabancı sınırlamasında, aniden alınan bu kararın kulüpleri zora sokacağını belirten Ali Koç, "Federasyona kulüplerin mağdur olabileceğini söyledik, onlarda anlayışla karşıladı fakat sonrasında bize sormadan neden böyle bir karar alındı anlamadık" dedi.

TFF'yle yapılan görüşmeden sonra bazı şeylerin değişmiş olabileceğini ve bunu da anlayışla karşılayabileceklerini belirten Ali Koç, "Bunların bize yansıtılmadan cep telefonlarımıza gelen mesajlarla kararı öğrenmemiz bizi çok şaşırttı" dedi.

"Kararın siyasi olduğu algısı yalan"

Ayrıca TFF'nin aldığı yabancı kararı için bir Ankara algısı oluşturulmaya çalışılıyor diyen Ali Koç, aslında böyle bir şey olmadığını aksine hükümetin bunları bize yansıtmadan çözün dediğini dile getirdi.

"Şimdi konuşma sırası bizde"

"Şimdi konuşma sırası bizde" sözleriyle açıklamasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin başkanı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde.

"3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık"

3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık. Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir. Sadece 1 sezona bakarsanız 55-60 milyonlara varan zarar vardır. 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi."