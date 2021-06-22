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Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda gizli oyla yapılan Sayıştay Başkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken Aksoy ise 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken 10 oy da geçersiz sayıldı.

Metin Yener'in öz geçmişi

Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesinde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.

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