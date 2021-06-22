Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda gizli oyla yapılan Sayıştay Başkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken Aksoy ise 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken 10 oy da geçersiz sayıldı.