Ünlü oyunculardan koronavirüs aşı kampanyası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs aşısıyla ilgili hazırlanan kamu spotunu paylaştı. İşte Şener Şen ve Ezgi Mola'nın aşıyla ilgili o sözleri;

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştıŞe

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadelerini kullandı.

Şener Şen: Mutlaka aşınızı yaptırın

Türk sinemasının duayen oyuncusu Şener Şen ise "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" dedi.