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Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı

Galatasaray'da olağan seçim genel kurul toplantısı neticesinde kulübün 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas ve yönetim kurulunun görevi devralma tören Ali Sami Yen Spor Kompleksi yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleşti.

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Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre; 19 Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulunun görevi devralma töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleştirildi.

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Kulübün 37. başkanı Mustafa Cengiz ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni, yeni başkan Burak Elmas ve eski başkan Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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