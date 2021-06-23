Kampta sahanda yumurta nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!

Kahvaltıların vazgeçilmezi sahanda yumurtayı bir de bu tarifle denemenizi şiddetle öneriyoruz. İşte sizler için sahanda yumurta tarifi...

Özellikle hafta sonları geldiğinde şöyle kahvaltı sofrasının başına oturup öğlene dek kalkmamak isteyenlerden, tatil günlerini sevdikleriyle birlikte bir kahvaltı sofrasının etrafında geçirmeyi sevenlerdenseniz sizi hemen aşağıdaki tarifimize doğru alalım. Tereyağlı göz yumurta ile sabah kahvaltılarınız daha da lezzetli hale gelecek. Malzemeleri her evde bulunan türden olan sahanda yumurta tarifi için mutfağa alalım sizleri. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağ, 2 adet yumurta, Yeterince tuz.