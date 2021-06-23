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Vaka sayısı düştü! Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu

Vaka sayısı düştü! Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında en az vakanın olduğu iller arasında bulunan Edirne’nin en işlek caddesi Saraçlar’da kaldırılan banklar ve oturma grupları yeniden yerlerine kondu.

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Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 16.43'ten 12.51'e gerileyen Edirne’de geçen yılın mart ayında vatandaşların kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde belediye ekipleri tarafından kaldırılan banklar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yerlerine kondu. Özellikle 65 yaş üstünün sıkça kullandığı oturma grupları vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Cadde esnafından Levent Çelik, oturma gruplarının çarşıya yeniden konulmasının mutluluk verici olduğunu, çarşının daha da hareketleneceğini belirtti. Vaka düşüşlerinin de sevindirici olduğunu söyleyen Çelik, "Bu banklar aslında daha modern olabilirdi, daha güzeli yapılabilirdi. Belediye başkanımızdan daha şık ve modern bir şey koymasını talep ediyoruz. Edirne’de zaten vaka sayıları düşüşte, umuyoruz ki hem bu düşüş hem de bankların yeniden konulması çarşımızı daha da hareketlendirecektir" dedi.

Uzun süre sonra caddede bankta oturduğunu söyleyen Zafer Yancı da, “Özgürlük gibisi yok, çok mutluyuz. Hastalıklar bir an önce gitsin istiyoruz. Böyle özgürce oturmayı çok özlemiştik" diye konuştu.

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