Kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban bayramına sayılır günler kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ortaya çıktı. Kurbanlık fiyatları haberimizde.

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20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. Peki 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yem ve saman fiyatlarının artması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fiyatlarda ortalama yüzde 20-25 artış var. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya satılan büyükbaş hayvan bu yıl 10-11 bin liraya veriliyor.

Büyükbaş canlı kilogramı 30-32 TL

Küçükbaşlarda fiyatlar 1.000 ile 3 bin lira arasında değişirken, büyükbaşta 10 binden başlayıp 70-80 bine kadar çıkıyor.

Küçükbaş canlı kilogramı 32-34 TL

2021 yılı Kurbanlık fiyatları açısında büyük başın canlı kilogramı 30-32 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında değişiyor.

Kurban fiyatları büyükbaşta 8 bin ile 30 bin lira arasında bir fiyatla karşımıza çıkıyor.

Küçükbaşta ise 1000 lira ile 3 bin 3 bin 500 lira arasında değişiyor, Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 32-34 lira, küçükbaşta 26-30 lira olması bekleniyor.