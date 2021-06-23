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TSK 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı

TSK 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı

TUSAŞ, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bir T129 ATAK Helikopteri daha teslim etmesi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir adet T-129 ATAK helikopterini daha envanterine eklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55'inci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

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