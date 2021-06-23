Bizanslı Dukas kimdir Dukas'ın tarihteli yeri nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanan bölümünde Dukas karakteri merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Dukas'ı hakkında bilgiler sorgulanıyor. Tarihte Dukas hanedanlığı bulunmaktadır fakat Kuruluş Osman dizisindeki karakterin bu hanedanla ilgisi olmadığı bilinmektedir. İşte Kuruluş Osman Dukas hakkında bilinenler...

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Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde; Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak? soruları yanıt arıyor. Peki ama Kuruluş Osman'ın Dukas'ı kimdir?

Kuruluş Osman Dukas kimdir?

Kuruluş Osman Dukas karakteri hakkında henüz bilgiler açıklanmamıştır. Dizide Dukas efsanevi bir komutan olarak dikkat çekiyor. Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.