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Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

Beşiktaş ile yeniden anlaşma sağlayan Sergen Yalçın'ın bu sezon kazanacağı paranın detayları belli oldu. Yalçın, tüm şartların oluşması halinde 45 milyon lira kazanacak.

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Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber salı günü geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı.

Yüzlerce taraftar, kulübü telefon ve mesaj yağmuruna tutarak Yalçın'ın mutlaka ikna edilmesini istedi. Sergen Yalçın'ın evinin önünde taraftarlar büyük kalabalık oluşturdu. Sonrasında yönetim ile Yalçın arasındaki olumsuz hava, Emre Kocadağ'ın aynı sitede oturduğu Yalçın'ı telefonla arayıp, evine davet etmesiyle yumuşadı.

Eski yönetici Erdal Acar da Yalçın'ı telefonla arayarak, "Bütün taraftarlar senin kalmanı istiyor, lütfen kararını gözden geçir." ricasında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; başarılı hoca, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak.

Yalçın'ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Devler Ligi'nde minimum 5 puan toplanılması halinde 15 milyon TL verilecek. Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı toplam ücret 45 milyon TL'yi bulacak.

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