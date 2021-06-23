BIST 1.402
DOLAR 8,65
EURO 10,33
ALTIN 493,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi seyrettiler

Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi seyrettiler

ANTALYA'da ev sahibinin evden çıkardığını iddia eden İ.M. (50), inşaatın 3'üncü katında intihar edeceğini söyledi. Uzun uğraşlara rağmen ikna olmayan İ.M., anlık dalgınlığını fırsat bilen polis ekiplerince indirildi.

Abone ol

Kumluca'da yeni boşanan 1 çocuk annesi İ.M., Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki 4 katlı inşaatın 3'üncü katına çıktı. İ.M.'yi gören mahalleli, inşaat sahibini arayıp, durumu bildirdi. İnşaat sahibi Osman Y. de olay yerine gelerek, kadının inmesi için ikna etmeye çalıştı ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, İ.M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı ardından inşaata psikolog çağrıldı. İ.M., ev sahibinin kendisini evden çıkardığını, maddi durumunun iyi olmadığını iddia etti. Etrafta toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık ise yaşananları izleyip, cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.


Serbest bırakıldı
Tüm çabalara rağmen ikna olmayan İ.M., anlık dalgınlığından faydalanan polis ekiplerince alındı. Sedyeye yatırılan kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen İ.M., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB 6 Bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor! AK Parti'den tepki
İBB 6 Bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor! AK Parti'den tepki
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Banyoda karar verdi! Antalya'da korkunç cinayeti itiraf etti: Cinsel ilişki sırasında...
Banyoda karar verdi! Antalya'da korkunç cinayeti itiraf etti: Cinsel ilişki sırasında...
Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor
Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor
Bolu'da 1 buçuk kilo esrarla yakalanan şüpheli: Bırakın nişanlıma kavuşayım
Bolu'da 1 buçuk kilo esrarla yakalanan şüpheli: Bırakın nişanlıma kavuşayım
Sarıyer'de korku dolu anlar! Ailesiyle tartışan kişi evini yaktı
Sarıyer'de korku dolu anlar! Ailesiyle tartışan kişi evini yaktı
Kayseri'de korkunç olaydan sonra iç çamaşırıyla dışarı koştu! Şok eden iddia
Kayseri'de korkunç olaydan sonra iç çamaşırıyla dışarı koştu! Şok eden iddia
'Mahalle kavgası çıkardık' diyen İsmail Saymaz paylaşımını sildi Dündar'dan özür diledi
'Mahalle kavgası çıkardık' diyen İsmail Saymaz paylaşımını sildi Dündar'dan özür diledi
Nando De Colo 1 yıl daha Fenerbahçe'de
Nando De Colo 1 yıl daha Fenerbahçe'de
Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi
Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi
Yorumlar