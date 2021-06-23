'Mahalle kavgası çıkardık' diyen İsmail Saymaz paylaşımını sildi Dündar'dan özür diledi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil-Uğur Dündar tartışmasında 'mahalle kavgası çıkardık' şeklinde tweet atan İsmail Saymaz, Uğur Dündar'dan özür dileyerek paylaşımını sildi.

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İsmail Saymaz, gazeteci Uğur Dündar'dan özür diledi. Saymaz, dün attığı tweetinde Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasındaki kavganın gündemi değiştirdiğini savunarak, “Yazık oldu” ifadesini kullanmıştı.

KRT TV'de yayımlanan programa yorumcu olarak katılan İsmail Saymaz, “Gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dâhil olmam doğru gelmiyor bana.” dedi.

Yaptığı Twitter paylaşımı silen Saymaz, Sözcü gazeteci yazarı Uğur Dündar'dan “Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez.” sözleriyle özür diledi.

İsmail Saymaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün aslında ben bir tweet atmıştım, onu da açıklamak isterim. O tweet'i sildim, çünkü yanlış anlaşıldı. Ben aslında dünkü tartışmayı kastetmedim. Üç gün önce de Sözcü'nün YouTube kanalında ifade etmiştim. Biz gazeteciler olarak, Sedat Peker'in ortaya attığı ciddi ithamları ve iddiaları, Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayeti, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü, Yalıkavak Marina'ya çökme, Paramount Oteli olayı, Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu hattı, Erkam Yıldırım olayı, bütün bu ciddi iddiaları unuttuk. Neyi tartışıyoruz peki? Cukkacı gazeteci, avantacı gazeteci meselesini tartışıyoruz. Bunu biraz da maalesef biz gazeteciler bu hale getirdik. Aslında bu etik bir mesele. Biz bunu kendi mahallemize çekerek asıl büyük iddiaları tartışılamaz hale getirdik.

Ben de aslında bunu kasteden bir tweet atmıştım. Ama Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez. Bir de tabii orada adım geçiyor ve gazetenin yazarıyım. Dolayısıyla gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmak da doğru gelmiyor bana. Dünkü tartışmayı da kesinlikle düşünerek değil, ondan önceki bu avantacılık meselesinin cinayetleri ve toplumsal olayları gölgede bıraktığına dair bir tweet atmıştım.

Sonradan Uğur Ağabey'in incineceğini düşündüm. Çünkü Uğur Ağabey'in dünkü tartışmada mağdur edildiğini, hedef alındığını, haksızca itham edildiğini, haklı olduğunu ve yanında olduğumuzu bugün kalın kalın altını çizerken, eğer incindiyse kendisinden sizin huzurunuzda, ekran başında izliyor. Onun kameradan gözlerine bakarak kendisinden özür dilerim. Bugüne kadar üzerimizde geçen emeklerinden ötürü kendisine de ayrıca teşekkür ederim.”

Neler yaşanmıştı?

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.

Uğur Dündar: Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim

Ardından Gürkan Hacır, Uğur Dündar'ın rahatsızlandığı için KRT TV'deki Şimdiki Zaman programına katılamayacağını açıklamıştı.

'Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum'

Uğur Dündar'dan sağlık durumuna ilişkin yeni paylaşım geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın."