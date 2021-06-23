İtalya Başbakanı da Merkel gibi iki aşısını farklı yaptırdı

Almanya Başbakanı Merkel iki aşısında da Biontech tercih etmezken İtalya Başbakanı Draghi Biontech tercih etti.

Abone ol

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin sözcüsü de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, başbakanın ikinci doz corona virüs aşısını farklı bir aşıdan yana seçtiğini belirtti.

73 yaşındaki Draghi'nin ilk doz corona virüs aşısını AstraZeneca olduğu, ikinci dozu ise Pfizer-BioNTech olmayı tercih ettiği bildirildi.

Başbakan Mario Draghi’nin iki dozu farklı aşılardan olmasının ardından ise, İtalya’da ‘karıştır ve eşleştir’ adı verilen ve iki aşının farklı teknolojilerden yapılması konusu tartışmalara yol açtı.

Yüksek düzeyde bağışıklık kazandırabilir

Geçtiğimiz ay İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan ve Combivacs adı verilen yeni bir araştırmaya göre, ilk corona virüs aşısı dozunu AstraZeneca olmuş kişilerin ikinci doz olarak BioNTech / Pfizer olabilecekleri açıklanmıştı.

670 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen araştırma, iki dozun farklı aşılardan yapılması üzerine gerçekleştirilen ilk çalışma olurken bu durumun insanlara yüksek düzeyde bağışıklık kazandırabileceği bildirilmişti.