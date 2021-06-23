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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi'ne ilişkin 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı.

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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2027'de gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği aktarıldı.

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