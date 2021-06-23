BIST 1.416
DOLAR 8,60
EURO 10,27
ALTIN 494,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Trabzon'da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzon'da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Acı haber geldi

TRABZON’da minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öğretmen Mahmut Tok (32), hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde, Şalpazarı- Beşikdüzü yolunda meydana geldi. Şalpazarı Çok Programlı Lisesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mahmut Tok'un kullandığı 61 FL 449 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 BE 7434 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mahmut Tok ve minibüs sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan, 2 çocuk babası Mahmut Tok, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kuzuları kurbanda satacaktı Bursa'da sabah ağıla girince şoke oldu
Foto Galeri Kuzuları kurbanda satacaktı Bursa'da sabah ağıla girince şoke oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı
Bolu'da sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki
Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki
Teknik direktör için Ali Koç 'Sürpriz yapabiliriz' deyip konuştu! Satmayacağız, dağıtacağız
Teknik direktör için Ali Koç 'Sürpriz yapabiliriz' deyip konuştu! Satmayacağız, dağıtacağız
HDP iddianamesi ortaya çıktı! PKK'ya giden erzaklar, yardımlar hepsi açıklandı
HDP iddianamesi ortaya çıktı! PKK'ya giden erzaklar, yardımlar hepsi açıklandı
Alişan kardeşleri kaç tane Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında?
Alişan kardeşleri kaç tane Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında?
Eskişehir'de fakültede diktiği ağaçları ziyarete giden profesör kalp krizine yakalandı
Eskişehir'de fakültede diktiği ağaçları ziyarete giden profesör kalp krizine yakalandı
Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim
Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Yorumlar