Teknik direktör için Ali Koç 'Sürpriz yapabiliriz' deyip konuştu! Satmayacağız, dağıtacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, teknik direktör, 3 Temmuz davası, Aziz Yıldırım, TFF konularına değindi.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FOX TV'de sarı lacivertli kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Koç, teknik direktör olarak Alman ve Portekiz ekolüne baktıklarını yinelerken, sarı-lacivertli takımın yeni çalıştırıcısının sürpriz bir ismin de olabileceğini ifade etti.



Teknik direktörü daha önce Pazartesi günü açıklayacaklarını söyleyen Koç, "Teknik direktörümüzü pazartesi açıklayacağız. Sürpriz yapabiliriz. Alman ve Portekiz ekolüne baktığımızı söylüyorduk. Tercihimiz oydu. O bölge dışında olanlara da 'Senle konuşmam' demiyoruz. Bakıyoruz listeye, kariyerini konuşuyoruz. Bu konuda sürpriz de olabilir. Taraftarlarımızdan 'Onunla görüştü beceremedi' algısına itibar etmemelerini rica ediyorum" ifadeleri kullandı.



TFF'ye karşı dava açacağız

* Birkaç gün sonra 3 Temmuz'un yıl dönümü. İlk 5 yıl bilhassa zor geçtik. Savaştık, mücadele ettik, inandık, haklıydık, kazandık! Halka açık bir kulüp olarak bu davanın hesabını soracağız. Ağustos ayına kadar süremiz var. O zamana kadar davaları açmak zorundayız. Kime karşı dava açacağız? Tek bir kurum var; TFF. Fenerbahçe, hem vicdanlarda hem de hukukta aklanmış oldu. Yarın başkası da olsa bunun hesabını sormamak sorumsuzluğa girer, görevi kötüye kullanmaya girer. Sonuna kadar bu işin mücadelesini vereceğiz. Fenerbahçe'nin gördüğü zararlardan dolayı helalleşilmesi lazım. Fenerbahçe, bugün gelinen noktada bu işe sadece takım renkleri gözünden bakanların dışında çok büyük saygı aldı. Fenerbahçe aklandı.



"Bayraklarımızı satmayacağız, sadece seçim günü dağıtacağız"

* 3 Temmuz için özel olarak hazırladık bu bayrağı. (Sarı lacivertli bayrak üzerinde 'HaklıydıkKazandık' hashtag'ini ekranda gösterdi) Bayrak üzerinde tarihler yer alıyor. Bu bayrağı kongreye gelen herkese dağıtacağız. 3 Temmuz günü herkes bunu balkonlarına assın. Biz herkesle 3 Temmuz'dan sonra hesaplaşmaya başlayacağız. 2010-11 kupamız olacak. Fotoğraflar çekilebilecek. Bayraklarımızı satmayacağız, sadece seçim günü dağıtacağız. Taraftarlarımız rahat olsun. Bundan sonraki süreç Ali Koç'u yıpratma süreci. Ama güzel günler yakında."







"Centilmenlik fayda değil zarar getiriyor"

* Fenerbahçe üstünde devamlı bir algı var. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu, Fenerbahçe şöyle böyle. Bir kulübün ihtiyacı için artı 2 yabancı verildi, bizim ihtiyacımız yoktu, en az biz oynattık ama o da Fenerbahçe dendi. Artık birinci günden itibaren altını üstüne getirmek gerekiyorsa da insanları susturmak zorundayız. Centilmenlik fayda değil zarar getiriyor. Devamlı birlik beraberlik içinde olalım, çıkarlarımız aynı dedik, çok denedik. Tek kulüple bu olmuyor. Bu değerlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Ama bizi ısırmaya başlarsanız yaptığımız misli olacak.



"Garip garip seriler yaşadık"

* Bazılarına göre 10-12, bazılarına göre 15-16 puanımız hakem hatalarıyla gitmesine rağmen Sivas maçında o ruhsuz takımı görmek bizi kahretti. Sivasspor maçı bir yıkım. Büyük bir yıkım. Bir maçta şampiyonluk gelmez ve gitmez. Ama yaşadıklarımızla enteresan bir sezondu. Deplasmanda rekor kırdık, iç sahada başarısızlık yaşadık. Garip garip seriler yaşadık. Sivasspor maçında devre arasında rakibin mağlup. 45 dakika sonra sen galip gelsen belki de şampiyonluğu garantilemiz olacaksın. Ama takımda aile yapısı olmaması, sahadaki oyuncular çimleri yiyecek, formayı terletecek ruhu görmemek beni çıldırttı. Samandıra'daki disiplin ve aile ortamı artık daha fazla olacak.







"Her kelimemi tek tek cımbızla kullanmam lazım"

* Üç senede yol katettik. Bunlar hemen kıymeti bilinmiyor. Benim gibi saha içindeki rakipler dışında saha dışında da Ali Koç'un başarısızlığı için bir grup olduğu için her kelimemi tek tek cımbızla kullanmam lazım. UEFA'nın düşüncesine göre, Türkiye'de dernek yapısında olan kulüpler uzun vadede başarılı olamıyor.



"Büyük kulüplerin bana göre sahiplik modeline geçmesi mümkün değil"

* Dernek modelini tam anlamıyorlar: Avrupa'da Bayern Münih, Real Madrid gibi dernek modelinde olup başarılı kulüpler var. Ama bu dernek yapısıyla Türkiye'de hep kısa vadeli adımlar atılıyor. Kanama her geçen gün artıyor. Buradan 'Ali Koç Fenerbahçe'ye sahip olacak, Fenerbahçe'yi satacak' gibi bir imaja hep şaşırıyorum ama alıştık. Büyük kulüplerin bana göre sahiplik modeline geçmesi mümkün değil. Dernek modelinde de başarılı kulüpler var. Bizim o yola hedefe gitmemiz ve benzer planları var. Benfica ile Fenerbahçe'nin dernek planları neredeyse birebir. Fenerbahçe'yi tüzük gereği kimseye satamıyorsun. Yanlış anlamaya gerek yok.



"Ek gelire ihtiyacımız var"

* Bankalar birliğiyle bir yapılanma yaptık. O da yeterli olamayacak ama bütün kulüplere büyük fayda sağlayacaktır. Onun için de Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bankalara teşekkür ediyoruz. En sıkıntılı kulüp Fenerbahçe. Bizlerin yapılan anlaşmaya uymak için iki olay lazım. Disiplin ve gelirler. Pandemi de hep gelirlere odaklanmış maliyete odaklanmamış. Bununla birlikte ek gelire ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin faiz oranı neredeyse toplam bütçesine yakın. Yeni gelirler lazım. Bahis gelirlerine odaklanmamız lazım. Bahise özendirmiyoruz. Bahis zaten oynanıyor. Devletimiz çok enteresan ve doğru hareket ederek legal bahisi 60 milyar TL'ye kadar çıkardı. Yüzde 4.5 paya dönelim. Bu pastadan gelecek gelirleri, kaynaktan kesin ve borç anlaşmasına servis edin.







Aziz Yıldırım'ın toplantısı canlı yayınlanacak

* Tüm adaylarımıza Fenerbahçe TV açık. Bir aday çıksa ben de oraya çıkacaktım. Geçen sefer kendi kanalımızı kullanamadık. Bizim anlayışımız farklı. Yarın da Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını canlı yayınlayacağız. Üç sene çabuk ve acılar içinde geçti. Her türlü şanssızlık, olumsuzluk, 'Bu da başımıza gelir mi?' dediğimiz her şey oldu. Bütün badireleri atlattık buraya geldik. Üç sene daha üyelerden oy istiyoruz. Bu sene özellikle futbolda vaatleri yerine getirmenin dönemi. Fenerbahçeli çocukların mutlu olacağı günleri yaşatmak için buradayız. Derslerimizi aldık. Tecrübeleri kazandık. Tecrübeleri en acı şekilde kazandık. Diğer değişiklikler futbolda başarı gelmeyince gözardı ediliyor. Fenerbahçe'nin esas mali bağımsızlık yolunda en azından dönüşü olmayan şekilde gelmesi için son 3 seneyi kullanacağız.



"İlk önce bir nefes almamız gerekiyordu"

* Tek tek rakamlara girmek istemiyorum. Biz geldiğimizde kulübümüz bizim ifadelerimizle değil UEFA'nın hesaplarında 2020 yılındaki raporunda 2018 sonu itibariyle Fenerbahçe'nin Avrupa'da en sıkıntılı olduğu bir rapor var. Bunu biz yazmadık. Hesaplamadık. Biz buna değindiğimizde 'Siz yanlış hesaplıyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz. Algı' deniyor ama UEFA'nın raporu. Bizim göreve geldiğimiz döneme rastlıyor. İlk önce bir nefes almamız gerekiyordu. Hiçbir ana gelir televizyon ve tribün ve kombine gelirleri bize gelmiyordu. Yeni borç almadan yönetimin de gösterdiği fedakarlıklarla gemiyi yüzdürdük. Bir şampiyonlukla taçlandırsaydık bizim yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılırdı.



Yönetimde değişiklik

* Yönetimdeki isimleri yarın sabah açıklayacağız. Fenerbahçe kongresinde seçim sabahı açıklanır. Aslında 2 hafta önceden açıklamak gerekli ama bizim tüzüğümüz buna imkan tanıyor. Yönetimde değişimler olacaktır. İsimleri açıklayacağız.