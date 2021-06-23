Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması sonuçları belli oldu.

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Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği 2021 yılı 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen yarışma sonucunda dernek üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Fiat Egea Cross, 3290 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi.

Bu kapsamda, “Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışmasının ilk etabında; 27 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı.

İşte puan durumu

1. Fiat Egea Cross 3290 puan

2. Skoda Octavia 3240 puan

3. Peugeot 208 2980 puan

4. Hyundai i20 2760 puan

5. Toyota Yaris 2640 puan

6. Dacia Sandero 2150 puan

7. Renault Captur 1940 puan

Otomotiv Gazetecileri Derneği bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmasında bir başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de Land Rover Defender’a verildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü almaya hak kazandı.