BIST 1.416
DOLAR 8,61
EURO 10,28
ALTIN 494,27
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu

Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması sonuçları belli oldu.

Abone ol

Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği 2021 yılı 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen yarışma sonucunda dernek üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Fiat Egea Cross, 3290 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi.

Bu kapsamda, “Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışmasının ilk etabında; 27 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı.

İşte puan durumu

1. Fiat Egea Cross 3290 puan
2. Skoda Octavia 3240 puan
3. Peugeot 208 2980 puan
4. Hyundai i20 2760 puan
5. Toyota Yaris 2640 puan
6. Dacia Sandero 2150 puan
7. Renault Captur 1940 puan

Otomotiv Gazetecileri Derneği bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmasında bir başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de Land Rover Defender’a verildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü almaya hak kazandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2. el araç fiyatları düşecek mi? Piyasada son durum nedir? Uzmanından açıklama geldi
Foto Galeri 2. el araç fiyatları düşecek mi? Piyasada son durum nedir? Uzmanından açıklama geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bunu da yaptı! Uyuşturucuyla yakalandığı adamla evlendi
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bunu da yaptı! Uyuşturucuyla yakalandığı adamla evlendi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mehir ne demek Diyanet kısaca ne zaman verilir?
Mehir ne demek Diyanet kısaca ne zaman verilir?
İstanbul'da vahşet! Otomobilde sohbet eden çifti öldürdüler
İstanbul'da vahşet! Otomobilde sohbet eden çifti öldürdüler
ABD Senatosu Yunanistan'a askeri yardım tasarısını onayladı
ABD Senatosu Yunanistan'a askeri yardım tasarısını onayladı
Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e verdiği 'yaratık' yanıtıyla olay oldu
Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e verdiği 'yaratık' yanıtıyla olay oldu
Fahrettin Koca: Aşı olanın kendine güveni artar
Fahrettin Koca: Aşı olanın kendine güveni artar
AstraZenaca aşısında ölümcül sendrom yan etki! Bir manken bu sebepten ölmüştü
AstraZenaca aşısında ölümcül sendrom yan etki! Bir manken bu sebepten ölmüştü
150 kişiden oluşan ekip Bursa'da onu arıyordu! Ormanlık alanda cesedi bulundu
150 kişiden oluşan ekip Bursa'da onu arıyordu! Ormanlık alanda cesedi bulundu
İstanbul'da karikatüristin sır ölümü! Otel odasındaki düzeneği görenler şaştı kaldı
İstanbul'da karikatüristin sır ölümü! Otel odasındaki düzeneği görenler şaştı kaldı
Yorumlar