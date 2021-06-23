ABD Senatosu Yunanistan'a askeri yardım tasarısını onayladı

ABD'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a doğrudan kredi verilmesi ve F-35'lerin teslimatını içeren askeri yardım yasa tasarısını onayladı.

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Yunanistan ile tatbikatlara imza atan ABD, daha önce bu ülkenin çeşitli noktalarına askeri üs kurmaya karar vermişti. Pentagon; Kavala, Selanik, Girit ve Volos'a askeri üs kurulması için harekete geçerken, şimdi de Atina'ya askeri yardıma yeşil ışık yakıldı.

Askeri yardım oy birliğiyle onaylandı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını ön gören yasa tasarını oy birliği ile onayladı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulan ve "ABD- Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu" başlıklı yasa tasarısını oyladı.

Son söz Biden'ın

Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak, oylanması için Senato Genel Kurulu'na gönderildi. Senato'nun da onayını alması durumunda tasarı, önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Tasarının içeriği

Tasarıda, Yunanistan ordusunun modernleşme ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş süreçlerine yönelik yardım yer alıyor.

Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 2 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması ön görülüyor.

Doğrudan kredi, F-35 teslimatı

ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.

Aynı zamanda tasarıda; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD arasında bir parlamentolar arası grup kurulması da söz konusu.