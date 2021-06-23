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Türkiye'de ilk! Şanlıurfa'dan katıldı en tarz sakal seçildi: Büyük ödülü kazandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Türkiye'de ilk! Şanlıurfa'dan katıldı en tarz sakal seçildi: Büyük ödülü kazandı

TÜRKİYE’de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ‘Sakal Star Türkiye’ yarışmasını kazanan en tarz sakal açıklandı. Şanlıurfa’dan yarışmaya katılan Yusuf Kaya jüri üyelerinin oylarıyla Türkiye’nin en tarz sakalına sahip isim olarak birincilik ödülüne layık görüldü.

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Kuaför Özcan Tekcan’ın yanı sıra dijital medya danışmanı ve yazar Oğuzhan Saruhan ve 2016 İsveç sakal yarışması şampiyonu Mehmet Gökcek'in jüri üyeleri arasında bulunduğu ‘Sakal Star Türkiye’ yarışmasının kazananları açıklandı. Pandemi süreci dolayısıyla YouTube üzerinden canlı gerçekleştirilen yarışmanın birincisi Şanlıurfa’dan yarışmaya katılan Yusuf Kaya oldu. Jüri üyelerinin oylarıyla Türkiye’nin en tarz sakalına sahip isim olarak seçilen Yusuf Kaya’nın, yarışma kapsamında 5 bin lira para ödülünü ve 1.000 lira değerinde sakalbaba.com’da kullanabileceği hediye çekini almaya hak kazandığı kaydedildi.

Sakalbaba.com tarafından organize edilen yarışmanın ikincisi, Ankara’dan Arkın Üren, üçüncüsü ise Antalya’dan yarışmaya katılan Yusuf Şahin oldu. Ankara’dan yarışmaya katılan Ahmet Oruç Çevirgen ise Onur Ödülü’ne layık görüldü. Yarışmanın ikinci en tarz ve trend sakal sahibine 2 bin 500 tl para ödülü ve 750 lira değerinde sakalbaba.com’da kullanabileceği hediye çeki, üçüncüsüne bin 500 lira değerinde para ödülü ve 500 tl değerinde sakalbaba.com’da kullanabileceği hediye çeki sunuldu. Onur Ödülü’nü kazanan ismin ise, sakalbaba.com’da kullanabileceği bin lira değerindeki hediye çekinin sahibi olduğu kaydedildi.

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