Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada yerli aşı ve üçüncü doz ve maske var

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da toplanacak. Sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın basın açıklama yapacağı toplantının ana gündemi yerli aşı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Kocabaşkanlığında toplanacak. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Toplantısı sonrası saat 19.00'da Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

Kabine toplantısında pazartesi açıklanan kararların değerlendirilmesi yapılacak. Dün ismi duyurulan Turkovac aşısı da gündemde olacak. Üçüncü doz aşılamanın nasıl olacağının da artık gündeme gelmesi bekleniyor. Vatandaşlardan gelen maskelerin artık çıkarılma talebini de değerlendirebilecekleri konuşuluyor.

Öte yandan ilk iki dozunu Sinovac aşısı olan sağlık çalışanları için 6 aylık süre dolmak üzere. Sağlıkçıların üçüncü dozu Biontech olmak istediği sosyal medyada dile getiriliyordu.

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

En çok artan iller

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

En çok azalan iller

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli.

Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

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