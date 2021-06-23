Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu'ndan İzmir'de HDP'ye saldırıyla ilgili çarpıcı iddia

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, İzmir'deki HDP'ye yönelik saldırıyla ilgili şüpheli noktaları kaleme aldı. Orakoğlu, "Eylemci kim dersiniz bana göre tipik bir Gladyo saldırısı ile karşı karşıyayız. Hedef ise Türk-Kürt savaşı." dedi.

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İzmir’in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasında Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 38 yaşındaki Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

Provokatif saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın ailesinin PKK-HDP’nin yayın organı olan Mezopotomya Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalar ise Türkiye’yi şok etti.

Öldürülen kızın babasından provokatif sözler

Poyraz’ın anne ve babası devleti hedef göstererek PKK propagandası yaptı. “PKK’nın hakkını ödeyemeyiz” diyerek teröristlere övgüler dizen Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz, devletin Kürtleri öldürmek istediği şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Abdülillah Poyraz, kızı Deniz Poyraz için “Deniz benim Deniz’im değil, Kürdistan’ın Deniz’i” dedi.

Cenazede PKK paçavrası açılmak istendi

Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen bir grup provokatör ise, Deniz Poyraz’ın cenazesinde tabuta, terör örgütü PKK paçavrası sermek istedi. Polisin izin vermediği olayda kısa süreli gerginlik yaşandı

PKK-HDP’liler İzmir saldırısını devletin gerçekleştirdiğini iddia etseler de, PKK-HDP İzmir il binası önünde 2 seneden bu yana ‘evlat nöbeti’ tutan Mehmet Laçin’in PKK-HDP’nin saldırıdan haberi olduğu yönündeki açıklamaları, provokasyonu gözler önüne serdi.

Saldırıda önce partililer binayı boşalttı

Mehmet Laçin, saldırıdan önce partililerin binayı boşalttığını söyledi. HDP binasına giren HDP’lileri sima olarak tanıdığını belirtirken, saldırı öncesinde “gözlüklü, ufak boylu ve beyaz gömlekli” olarak tarif ettiği HDP’lilerin binadan ayrıldığını söyledi. Laçin, “Olay sırasında ben de dahil çevredekiler, emniyet filan içerinin dolu olduğunu zannettik. Demek ki kız yalnızmış. Yani o kızı kurban ettiler” demişti. Provokatif saldırıda ölen Deniz Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz’ın PKK terör örgütünü öven sözleri ölen kızını, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmalarda ölen teröristlerle bir tutan açıklamaları Mehmet Laçin’in ifadelerini doğrular nitelikte.

Suruç katliamı örneği

İşte yaşanan tüm bu gelişmeleri köşe yazısında aktaran Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, 20 Temmuz 2015 tarihindeki Suruç katliamında benzer bir durumun olduğunu yazdı.

Orakoğlu, "Suruç katliamında PKK-HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin ve PKK- HDP il ve ilçe yönetiminden kimsenin olmaması oldukça manidar bir duruma işaret ediyor." diye yazdı.

"Tipik bir Gladyo saldırısı ile karşı karşıyayız. Hedef ise Türk-Kürt savaşı"

MİT'çi Mahir Kaynak'ın “Bir olayın failinin kim olduğunu anlamak için öncelikle ‘Bu olay kimin işine yarıyor?’ sorusunu aktaran Orakoglu, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Sizce bu eylem devletin veya AK Parti’nin işine yarıyor mu? Şüphesiz ki yüzlerce binlerce kez hayır. Peki kimin işine yarıyor Türkiye’de çökmekte olan PKK-HDP’nin ve muhalefetin işine yarıyor. Eylemci kim dersiniz bana göre tipik bir Gladyo saldırısı ile karşı karşıyayız. Hedef ise Türk-Kürt savaşı."