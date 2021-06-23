Gülcan Arslan kimdir kaç yaşında Gülcan Arslan dizileri hangisi?

Son dönemlerde özel hayatı ile konuşulan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan çıktı. Birlikte tatil yapan çiftin görüntüleri magazin basınında gündem oldu. Peki kimdir Gülcan Arslan, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Gülcan Arslan hakkında bilgiler.

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Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ve yeni sezona bambaşka bir dizi ile başlamaya hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan çıktı. Birlikte tatil yapan çiftin aşk dolu pozları magazin basınına düştü ve günün konusu oldu. Son dönemlerde farklı isimlerle anılan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan merak edildi. Peki kimdir Gülcan Arslan, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

İkili çok samimi yakalandı: Son dönemin hızlı çapkını Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu Gülcan Arslan ile magazinburada.net muhabiri Kamil Sümer tarafından görüntülendi.

Gülcan Arslan kimdir: 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğan Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklam filminde oynadı.

Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra TRT'de yayınlanan 'Sardunya Sokak' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan ” Bir Çocuk Sevdim” adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırdı.

2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırdı.

12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırdı.

12 Ocak 2017'de atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyurek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.