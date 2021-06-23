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Sakarya'da üvey kızını döverek öldürdü iddiası: Cinsel istismar olabilir diye...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da üvey kızını döverek öldürdü iddiası: Cinsel istismar olabilir diye...

SAKARYA'da 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat’ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan şahsın yargılanmasına devam edildi.

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Olay, Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana gelmişti. 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'ın üvey babası Emre S. tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma'nın kafasında çatlakların bulunduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba Emre S. ile anne F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.’nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi.

Esma Asel Kolat’ın ölümüyle neticelenen olayda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne F.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi.

SEGBİS'le duruşmaya katıldı
Davanın bugün görülen duruşmasına ise tutuksuz sanık anne F.K. katılmazken Esma Asel K.'nin babası Halit K., tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Emre S. ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. 

Mütalaa açıklandı
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından mütalaayı açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu olarak yargılanan sanık Emre S.'nin ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise en az 10 yıl hapisle cezalandırılmasını, ayrıca anne F.K. hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

"24 gün evli kaldım"
Duruşma sırasında söz alan tutuklu sanık Emre S., “31 aydır tutukluyum, tutuklu olmamın sebebi de daha önceden sicil kaydımın bulunması. Bana iftira atıyorlar. Adli Tıp Kurumu bile cinsel istismar olabilir diye varsayımla konuşuyor. Adalet vicdandır, benin de vicdanım rahat. Ben 31 aydır yanıyorum. Benim 9 yaşında kızım var. 24 gün evli kaldım, o sürede de Sakarya’da bile değildim. Ben kavga ederim ama kadına ve çocuğa şiddet katiyen uygulamam. Annem, babam ve kızım zor günler geçiriyorlar. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Duruşma ertelendi
Sanık ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesine bu süre zarfında da sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Ekim tarihine erteledi.

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