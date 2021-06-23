Rusya Merkez Bankası Başkanı kripto paralara savaş açtı
RUSYA Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olduğunu söyledi.Abone ol
Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Nabiullina, kripto konusundaki olumsuz duruşunu yineleyerek kripto varlıkların en tehlikeli yatırım aracı olduğunu vurguladı.
Kripto para piyasasındaki dalgalanmaların boyutuna dikkat çeken Nabiullina, kayıpların inanılmaz seviyelere çıkabileceği uyarısında bulundu.
''Kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor"
Nabiullina, "Merkez Bankası, hiçbir zaman neye yatırım yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmaz ancak banka, kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor" dedi.