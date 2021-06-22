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EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya tur atladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya tur atladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu üçüncü maçlarında İngiltere, Çekya'yı 1-0; Hırvatistan ise İskoçya'yı 3-1 yendi. İngiltere, grup lideri; Hırvatistan, grup ikincisi; Çekya ise en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen iki takımdan İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Çekya ile karşılaştı.

Maçı baştan sona kontrolü altında tutan İngiltere, 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere, grup lideri olarak 7 puanla; Çekya ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.

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