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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

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