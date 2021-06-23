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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ben yapamam' deyip Varank'ı söylemişti! Bilek güreşi yapacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile online buluşmada bilek güreşi yapmayı teklif eden milli sporcuya Erdoğan, "Benim öyle gücüm yok," diyerek Varank'ı önermişti.

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Bakan Varank, gazetecilerin bu davete ilişkin sorularını yanıtlarken, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında “Mezopotamya” markasının tanıtım programı için pazar günü Şanlıurfa’ya gideceğini söyledi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ndeki lansmandan sonra Balıklı Göl’de Ocakoğlu ile bilek güreşi yapacağını belirten Varank, “Herhalde bakanı yenmez diye düşünüyorum” dedi. Varank, gencin valiyle de bilek güreşi yapacağını kaydederek “Vali biliyorsunuz Cumhurbaşkanının temsilcisi, bakanın öyle bir şeyi yok” diye konuştu.

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