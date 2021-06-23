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ABD Basını yazdı Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler ABD'de eğitilmiş

ABD Basını yazdı Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler ABD'de eğitilmiş

Konsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin ABD'de eğitim aldıkları ortaya çıktı.

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.

NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi.

Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belitti.

Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İstanbul'da öldürüldü

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme almıştı.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

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