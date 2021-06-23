Serdar Dursun'dan sonra ikinci bomba patlıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe'de cuma günü yapılacak olağan genel kurulun ardından yönetimin transfere hız vermesi bekleniyor. Transfere dair önemli açıklamalarda bulunan Koç, 'Forvet transferi yapacağız' dedi. Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe bir forvet transferi daha gerçekleştiriyor.

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Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, Habertürk'te katıldığı programda yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca transfere ilişkin flaş değerlendirmelerde bulunurken Samatta transferinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve yeni sezonda Serdar Dursun'un dışında forvet transferi yapacaklarını ifade etti.

Ali Koç transfere ilişkin, "6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direk eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Serdar Dursun transferi için "Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı." ifadelerini kullandı.

Sarı Lacivertlilerde Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferi daha bitiyor. Fenerbahçe'de gelecek hafta transfer konusunda hareketli geçecek. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü oyuncu...

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sporting Lizbon forması giyen Sloven golcü Andraz Sporar'ın peşinde. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin gelecek hafta Sporar transferi için Sporting Lizon ile görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberde henüz resmi bir teklifin olmadığı fakat Fenerbahçe'nin Sporar için nabız yokladığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Sporar'ın bu yaz Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin Andraz Sporar için başkanlık seçimini beklediği ve önümüzdeki hafta transferin netlik kazanacağı iddia edildi.