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Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşire

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte 1 milyonuncu aşıyı yapan Emine hemşire

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından 1 milyonuncu aşının Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire Emine Altuner tarafından yapıldığını duyurdu.

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Bakan Koca, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 18.56’da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı” diye yazdı.

"Gururlandım ve mutlu oldum"

Acil servis hemşiresi olan ve koronavirüse karşı aşılamada görevlendirilen Emine Altuner, "1 milyonuncu aşıyı benim yaptığımı öğrendim. Bakanımız sosyal medya hesabından paylaşmış çok teşekkür ediyorum. Gururlandım ve mutlu oldum. Burada toplamda 26 odada aşı yapılıyor. Ablam da hemşirelik yapıyor. İlk pandemi başladığında koronavirüsü ağır atlattı. O zamanlar daha yeni çıktığı için çok korkuluyordu ve bizde çok korktuk, üzüldük. Kütahya’da bir çok yerde aşı yapılıyor. Bulunduğum yerde günlük yaklaşık 60 aşı yapıyoruz. Kütahya halkına buradan çok teşekkür ediyorum. Aşıya ilgi çok fazla bu da güzel bir şey aşı olmak istemeyenler de oluyor ama ben herkesi toplum sağlığı için aşıya davet ediyorum. Bu süreçte bana her türlü desteği veren aileme teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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