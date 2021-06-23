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Samsun'da eşini boynundan bıçaklayıp öldürdü! Duruşma boyunca ağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da eşini boynundan bıçaklayıp öldürdü! Duruşma boyunca ağladı

SAMSUN’da evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıs duruşma boyunca gözyaşı döküp ağladı.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında 13 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması akşam geç saatlere kadar devam etti. Mihrican Ekmenci'nin anne, babası ve kardeşleri cinayetin planlı işlendiğini ve sanığın anne ve babasının da iştirak ettiğini iddia etti ve sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Olay gecesi de bağırdı çağırdı bana"
Duruşma boyunca ağlayan Oğuz Taner Ekmenci verdiği ifadede, "Çok uzun süredir tartışıyoruz. Kavga ediyoruz. Olay gecesi de bağırdı çağırdı bana. Oğlumla kavga etti ben ayırdım. 'Eve para getirmiyorsun' dedi. Geçmişten gelen birikimin etkisiyle bir anlık cinnetle mutfaktan bıçağı aldım bir sefer vurdum. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

Duruşma ertelendi
Tanıkların dinlenmesinin ardından Oğuz Taner Ekmenci'nin avukatı Adnan Aydın müvekkilinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek adli dengesinin ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Mahkeme Oğuz Taner Ekmenci'nin adli tıp kurumuna sevk edilerek akli dengesinin ve cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırmasına karar vererek duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi.

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