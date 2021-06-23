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Siirt'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı hurdaya döndüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı hurdaya döndüler

SİİRT'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. 34 DCM 576 plakalı otomobil ile 01 ABL 652 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin (21) ve Azat Teğin (20) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Mustafa Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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