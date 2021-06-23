Üçlü ittifak iddiası! Bu olursa Meral Akşener'in işi zor

Siyaset kulisleri bu üç partinin sağ kanatta bir araya gelebileceğini konuşuyor. Ancak seçim yapmakta en çok zorlanan Meral Akşener ve partisi İYİ Parti. Tek kuvvet olarak da seçime girebilir ya da hangisiyle ittifak yapacak?

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Kulislerde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin birleşebileceği konuşuluyordu. Dün Milliyet yazarı Zafer Şahin'in yazdığı bu kulis bilgisine Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi "Bunun ikinci bir aşaması daha var" diyerek Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi ile katılacağını yazdı.

İttifakların olması durumunda karar vermekte en çok zorlanacak olanın Meral Akşener'in partisi İYİ Parti olduğunu söyleyen Selvi, baraj düşerse seçime yalnız girmekle CHP'ye katılmak arasında ikilemde kalacağını ancak sağ seçmenin de sağ partiler birleşmişken neden onlara katılmadığını sorabileceğini yazdı. Selvi, Akşener'in “Neden CHP ile ittifak yaptın?” sorusuna cevap vermekte zorlanacak.

Birleşmelerini zor görüyorum

Başarısız oldukları bir gerçek ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendilerini birer dükalık olarak gördükleri için birleşmelerini zor görüyorum. Aslında Ali Babacan partisini kurmadan önce Davutoğlu, “Sen genel başkan ol. Yeter ki birlikte parti kuralım” teklifini götürmüş ama Abdullah Gül veAli Babacan istememişlerdi. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun “Hani birlikte hareket edecektik” sitemi üzerine Ali Babacan, “Söz mü verdim” diye çıkış yapmıştı.

Önerim başa Abdullah Gül geçsin

Zor görünüyor ama eğer birleşmeyi başarırlarsa önerim başa Abdullah Gül’ü geçirmeleri. Böylece Erdoğan’ı sırtından hançerleyen Troyka’nın toplumdaki karşılığını görmüş oluruz. Hem de onlar AK Parti’yi kurduğu günden bu yana her seçimi kazanıp, iktidardan iktidara koşan Erdoğan’ın büyüklüğünü anlamış olurlar.

CHP ile ittifaktan dolayı Temel Karamollaoğlu koltuğu kaybetme riskinde

Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor.Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapmaktan dolayı Saadet Partisi’nde koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

Seçim barajı heyecanı

Seçim barajının yüzde 5’e düşecek olması bunları heyecanlandırdı. CHP ile ittifak yapmak, HDP ile yan yana durmak gibi damgalardan kurtulmak için Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin üçlü ittifakı konuşuluyor. Geçmişteki kutsal ittifaka benzer. Bunun tabanda bir sinerji meydana getireceği yayılıyor.