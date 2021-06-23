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Ali Babacan'dan kulisleri dalgalandıran iddiaya ilişkin açıklama

Ali Babacan'dan kulisleri dalgalandıran iddiaya ilişkin açıklama

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşme iddialarına birinci ağızdan açıklama geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil" dedi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il binası açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Babacan, partisinin Gelecek Partisi'yle birleşeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Onlar reddetti

Partisinin Gelecek Partisi ile birleşeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Babacan, "Türkiye'deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu, ama onlar reddettiler, kendileri bilir" dedi.

"Siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz"

"Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz" diyen Babacan, "Ama DEVA Partisi şu anda, kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"Söylentilerin tamamı boş"

Babacan, sözlerine şu şekilde devam edildi:

"Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, 'ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur', onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak."

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