Olay yeri Adana! Çaldığı inşaat malzemesini çuvallarla taşıdı

ADANA’da 4 apartman ve 4 araçtan hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden Ömer P.’nin, girdiği apartmanlardan çaldığı inşaat malzemelerini çuvallarla taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir haftada meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Çalışma başlatan polis, 4 ayrı araçtan akü çalan Özkan Ö. ile 4 ayrı apartmandan yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Ömer P.’yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi de yakaladı. Ömer P.’nin evinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandığı tornavida, pense ve el feneri ele geçirildi. Şüphelilerin, hırsızlık anları ise olay yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ömer P.’nin, girdiği 2 apartmandan inşaat malzemelerini çalıp, götürmesi, Özkan Ö.’nün ise çaldığı aküyü kucağında taşıdığı yer aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.